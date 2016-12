Soli-Erklärungen und Infos der deutschen Gewerkschaften







EGB



ver.di-Gewerkschaftsrat

IG Metall Resolution und weitere Infos vom Vorstand

IG Bauen-Agrar-Umwelt

IG Bergbau, Chemie, Energie

EVG - Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

Ostseeregion solidarisch mit Mittelmeerländern, Nord, Süd, Ost, West – gemeinsam gegen die Krise

Das gewerkschaftliche Ostsee-Netzwerk BASTUN hat sich zum heutigen europaweiten Aktionstag mit dem Kampf der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Krisenstaaten des Mittelmeerraumes solidarisch erklärt. „Die Krise macht nicht an nationalen Grenzen halt. Wenn Arbeitnehmerrechte europaweit geschwächt werden und die Nachfrage weiter einbricht, dann kommt sie früher oder später auch bei uns an. Wir setzen uns gemeinsam für ein faires, demokratisches und soziales Europa ein und übermitteln den Kolleginnen und Kollegen in allen europäischen Ländern unsere besondere Solidarität, in Nord und Süd, Ost und West“, heißt es in einem Aufruf der Organisation zum europäischen Aktionstag am 14. November. Auch Nordeuropa und besonders die baltischen Staaten seien von den Krisenfolgen und drastischen Einschnitten betroffen. Mehr dazu...

Interregionale Gewerkschaftsräte Elbe-Neiße und Viadrina: Für europäischen Sozialpakt

Die Spaltung in Europa nimmt zu. Die wirtschaftlichen und sozialen Perspektiven der Menschen werden durch die einseitige Sparpolitik verschärft. Die Krise führt zu unzumutbaren Belastungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie tragen die Last einer Krise, die sie nicht verschuldet haben. Folgen sind: Verlust von Arbeitsplätzen - steigende Arbeitslosigkeit, Lohn- und Gehaltskürzungen und Kürzungen bei der sozialen Sicherheit.

Statt Austeritätspolitik braucht Europa solidarische Krisenlösungen. Gegen die Krise ist ein europäisches Programm für Wachstum und Beschäftigung notwendig. Die bisherige Politik hat die Lage in den Ländern nur verschärft und keinen Beitrag zur Lösung der Krise gebracht. Mehr auf ostbrandenburg.dgb.de