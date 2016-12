1. Mai 2014 - Gute Arbeit. Soziales Europa DGB

Am 1. Mai demonstrieren wir für die Würde und Rechte der arbeitenden Menschen.

2014 ist das Jahr wichtiger Weichenstellungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nach Jahren der Deregulierung machen sich Politik und Gesellschaft endlich auf den Weg zu einer Neuen Ordnung der Arbeit. Der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro wird die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Millionen von Menschen verbessern. Das gilt auch für die Stärkung der Tarifautonomie. Aber: Ausnahmen darf es beim Mindestlohn nicht geben, er muss für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten, ungeachtet ihres Alters, ihrer Ausbildung oder der Dauer von Arbeitslosigkeit.

2014 ist das Jahr der Betriebsratswahlen. Die Demokratie darf nicht vor den Werkstoren und Bürotürmen Halt machen, die Beschäftigten wollen mitreden und mitbestimmen, wenn es um ihre Belange geht. Deshalb brauchen wir mehr Mitbestimmung, mehr Rechte für die Betriebs- und Personalräte, auch beim Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen.

2014 ist das Jahr der Europawahlen: Wir rufen alle Kolleginnen und Kollegen auf, wählen zu gehen. Nur wenn wir wählen gehen, können wir das Europäische Parlament und die Demokratie in Europa stärken. Europas Krise ist längst nicht ausgestanden. Niedrige Wachstumsraten, hohe Arbeitslosigkeit, vor allem unter jungen Menschen, und zunehmende Armut – die Folgen der rigorosen Sparpolitik sind verheerend. Diese Politik muss ebenso gestoppt werden wie der Abbau von sozialen Errungenschaften und Arbeitnehmerrechten.

Europa braucht eine Investitionsoffensive. Nur so können die europäischen Volkswirtschaften innovativer werden und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze schaffen. Denn es geht darum, den Menschen eine Lebens- und Arbeitsperspektive und Millionen Europäern Zuversicht zu geben. Wir wollen für die Menschen in Deutschland und Europa gute Arbeit, ein sicheres Auskommen und ein Leben in Würde!

Wir wollen:

einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro – Würde kennt keine Ausnahmen

eine Rente, die zum Leben reicht und die Lebensleistung würdigt

Investitionen in Bildung und Ausbildung

Mitbestimmungsrechte beim Einsatz von Leiharbeitnehmern und der Vergabe von Werkverträgen

eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben

Schluss ist mit der Diskriminierung von Frauen – auch in der Bezahlung

ein Investitionsprogramm für ein sozial gerechtes Europa und die Modernisierung der Wirtschaft

die bessere Finanzierung eines handlungsfähigen Staates durch die großen Vermögen

Unsere Geschichte verpflichtet uns – 100 Jahre nach Ausbruch des 1. Weltkriegs und 75 Jahre nach Beginn des 2. Weltkriegs – zum Handeln gegen Krieg und Intoleranz, Rassismus und Antisemitismus. Der 1. Mai ist unser Tag der Solidarität und kein Ort für Nazis.

Rednerinnen und Redner am 1. Mai

Geschäftsführender DGB-Bundesvorstand

Michael Sommer, Vorsitzender - DGB-Hauptkundgebung Bremen

Elke Hannack, Stellvertretende Vorsitzende - Gummersbach

Dietmar Hexel - Hamburg

Annelie Buntenbach - Kassel

Reiner Hoffmann - Duisburg

Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Alexander Kirchner, Vorsitzender EVG - Regensburg

Marlis Tepe, Vorsitzende GEW - Bochum

Robert Feiger, Vorsitzender IG BAU - Bremerhaven

Michael Vassiliadis, Vorsitzender IG BCE - München

Edeltraut Glänzer, Stellv. Vorsitzende IG BCE - Mannheim

Detlef Wetzel, 1. Vorsitzender IG Metall - Köln

Jörg Hofmann; 2. Vorsitzender IG Metall - Schweinfurt

Burkhard Siebert, stellv. Vorsitzende NGG - Heilbronn

Frank Bsirske, Vorsitzender ver.di - Frankfurt/Main



DGB-Bezirke