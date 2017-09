einblick Juni 2017

DGB/Simone M. Neumann

Die CDU ist mit 33 Prozent stärkste Partei in NRW. SPD und Grüne müssen deutliche Verluste hinnehmen. Die Linke verpasst ganz knapp den Einzug in den Düsseldorfer Landtag. Die einblick-Wahlgrafiken zeigen, wie die GewerkschafterInnen an Rhein und Ruhr abgestimmt haben.

Bei den Gewerkschaftsmitgliedern im Norden wären die Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein stärkste Kraft mit 39 Prozent geblieben. Der DGB-Infoservice einblick zeigt, wem GewerkschafterInnen im Norden ihre Stimme gegeben haben.

einblick April 2017

DGB/Simone M. Neumann

SPD 38 Prozent, Union 29 – bei Gewerkschaftsmitgliedern bleiben die Sozialdemokraten im Saarland stärkste Kraft. Zwei Parteien schaffen es nicht wieder ins Parlament. Der DGB-Infoservice einblick zeigt, wem GewerkschafterInnen an der Saar ihre Stimme gegeben haben.

DGB-Infoservice einblick

DGB/Simone M. Neumann

Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin hat es die AfD ins Parlament geschafft. Somit ist sie nun in zehn Landesparlamenten vertreten. SPD und CDU müssen deutliche Verluste hinnehmen. Der DGB-Infoservice einblick zeigt, wem GewerkschafterInnen in Berlin ihre Stimme gegeben haben.

Colourbox

Nun also auch Mecklenburg-Vorpommern: Am ersten September-Wochenende ist die AfD in den neunten Landtag in Folge eingezogen. Knapp 21 Prozent der WählerInnen gaben der rechtspopulistischen Partei ihre Stimme, ebenso groß war der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder, die für die AfD votierten.