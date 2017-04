iCal Download Termin: 02.05.2017 Ort: Hannoversche Str. 5B, 10115 Berlin

Weltweit wächst ein neuer Nationalismus: Während Großbritannien den Austritt aus der Europäischen Union vorbereitet, plant der neue US-Präsident protektionistische Maßnahmen und schärfere Grenzkontrollen nach Gutsherrenart. In vielen Ländern bekommen rechte Parteien Zulauf. Geschickt nutzen Populisten dabei eine globalisierungskritische Stimmung für ihre gefährlichen, nationalistischen Ziele.

Ein Wandel in der globalen Wirtschaftspolitik ist dringend geboten. Auch um dem aufkommenden Nationalismus entgegenzutreten! Die Globalisierung muss neu gestaltet werden – für sozialen Zusammenhalt, Arbeits- und Menschenrechte, für Gerechtigkeit, Klimaschutz und eine nachhaltige, stabile und erfolgreiche Weltwirtschaft. Zum ersten Mal in Jahrzehnten gibt es potentiell Raum für ein neues Globalisierungsmodell. Die konkreten Ideen und der Mut zu einer Neuausrichtung fehlen bislang allerdings.

Wie kann dieser Neustart organisiert werden? Welche Probleme müssen angegangen werden, welchen Beitrag können internationale Abkommen und nationale Politik dazu leisten? Die Diskussion dieser Fragen findet im Auftakt zum diesjährigen G20-Gipfel in Hamburg unter deutscher Präsidentschaft statt.

Die Konferenz "Globalisierung in der Sackgasse – Visionen für den Neustart" wird gemeinsam von Brot für die Welt, dem DGB für Labour20, Forum Umwelt und Entwicklung, Greenpeace, der IG Metall und Misereor veranstaltet. Sie richtet sich auch an nationale Politikvertreter in ihrer diesjährigen Führungsrolle in der G20.

Zeit und Ort

2. Mai 2017

Hotel Aquino Tagungszentrum Katholische Akademie

Hannoversche Str. 5B

10115 Berlin

Anmeldung

Anmeldung bis zum 24. April 2017 ausschließlich online unter: veranstaltungen.dgb.de/glob

Programmübersicht

Begrüßung: Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer, MISEREOR Einführungsvortrag: Globalisierung in der Krise – Neue Visionen gefragt

Prof. Dani Rodrik, Ph.D., Prof. für Internat. politische Ökonomie, Harvard Panel I: Problemfelder der Globalisierung

Prof. Dani Rodrik, Ph.D., Prof. für Internationale politische Ökonomie, Harvard

Reiner Hoffmann, Vorsitzender, DGB

Sweelin Heuss, Geschäftsführerin, Greenpeace Deutschland

José de Echave, Abteilung Bergbau und Gemeinden, CooperAcción, Lima

Moderation: Petra Pinzler, Autorin und Journalistin, Die Zeit Parallelforen (A – D) zu möglichen Reformansätzen siehe ausführliche Beschreibung im Folder Panel II: Der Weg in eine gerechte und nachhaltige Globalisierung

Lars-Hendrik Röller, Wirtschaftspolitischer Berater der Bundeskanzlerin, G20-Sherpa

Pfarrerin Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin, Brot für die Welt

Wolfgang Lemb, Vorstandsmitglied, IG Metall

Jürgen Maier, Geschäftsführer, Forum Umwelt und Entwicklung

Dr. Volker Treier, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer, DIHK

Moderation: Petra Pinzler, Autorin und Journalistin, Die Zeit

Die Veranstaltung wird simultan übersetzt.

DAS KOMPLETTE PROGRAMM MIT ALLEN PANELS ZUM DOWNLOAD