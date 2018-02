Live-Chat

20. Februar 2018

17-19 Uhr



Wie hoch ist der Mindestlohn für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller?

Wann muss der Lohn gezahlt werden?

Kann weiterhin Stücklohn bezahlt werden?

Wann und in welcher Höhe ist Nachtzuschlag zu zahlen?

Was darf auf den Mindestlohn angerechnet werden?

Was tun, wenn der Chef den Mindestlohn nicht zahlt?

Was zählt alles zur Arbeitszeit?

Wie lange darf ich täglich arbeiten?

In welchem Rahmen darf der Arbeitgeber Zielvorgaben bzw. Stückvorgaben machen?

Was ist bei einer „GPS-gestützten Wegeoptimierung“ zu beachten?

Wie ist der Einsatz von Fahrrädern oder Pkw in der Zustellung zu bezahlen?

In unserem Live-Chat beantwortet DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell alle Fragen rund um den Mindestlohn für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller. Außerdem mit dabei: Thomas Meyer-Fries. Er berät Betriebsräte in wirtschaftlichen Fragen, überwiegend im ver.di-Fachbereich Verlage, Druckindustrie und Papierverarbeitung. Dazu gehören auch regelmäßige Branchenseminare, die ver.di in diesen Bereichen, zu denen auch die Zeitungszustellung gehört, anbietet.