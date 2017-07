DGB

Am 24. Juli startet die besondere DGB-Sommertour 2017 „Jetzt gerecht! Du hast die Wahl!“. Dieses Mal besuchen die Spitzengewerkschafterinnen und Spitzengewerkschafter Betriebe aus acht Branchen in Berlin/Brandenburg. Im Vordergrund stehen Themen, mit denen der DGB die Parteien im Wahlkampf konfrontiert hat und konfrontieren wird: Tarifbindung, Mitbestimmung, Rente, sichere Beschäftigung und Gute Arbeit. Die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter werden mit Betriebsräten, Personalräten, Beschäftigten, Unternehmern, Geschäftsführern, Werksleitern und Experten sprechen. „Der DGB hat klare politische Anforderungen an die Parteien formuliert, mit denen die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen von der zukünftigen Regierung verbessert werden müssen. Die Betriebe, die wir besuchen, zeigen innovative Lösungen – aber sie ächzen auch unter den Herausforderungen. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Wahl!“, sagte der DGB-Vorsitzende Hoffmann. „Ich freue mich auf die Gespräche mit den Beschäftigten und Unternehmern.“

Die Betriebe sind die Fritz-Karsen-Schule in Berlin-Britz, die OSRAM GmbH in Berlin-Charlottenburg, die Bundespolizeiabteilung Blumberg in Ahrensfelde, DG Cargo in Seddiner See, der BVG-Betriebshof in Berlin-Lichtenberg, die BASF Services Europe GmbH in Berlin-Friedrichshain, die Berliner-Kindl-Schultheiss Brauerei in Berlin-Hohenschönhausen, und der Baustoffhersteller CEMEX in Rüdersdorf.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tour sind:

Frank Bsirske, Vorsitzender ver.di

Robert Feiger, Vorsitzender IG BAU

Reiner Hoffmann, Vorsitzender DGB

Jürgen Kerner, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall

Alexander Kirchner, Vorsitzender EVG

Oliver Malchow, Vorsitzender GdP

Petra Reinbold-Knape, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG BCE

Michaela Rosenberger, Vorsitzende NGG

Irene Schulz, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall

Marlis Tepe, Vorsitzende GEW

Michael Vassiliadis, Vorsitzender IG BCE

Weitere Informationen bei der DGB-Pressestelle.

Die Tour wird mit Filmen, Fotos und Berichten auf unserer Webseite dokumentiert. Sie können uns zudem unter dem Hashtag #dgbsommertour auf Twitter und auf der Facebook-Seite des DGB Bundesvorstand folgen.