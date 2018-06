Weichen für Finanzierung der Mütterrente richtig stellen

Zur Finanzierung der Mütterrente sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Donnerstag in Berlin:

„Finanzminister Scholz ist offenbar fest entschlossen, wieder allein die Beitragszahler für die Aufstockung der so genannten Mütterrente zahlen zu lassen. Aber Kinder gehen uns alle an, sprich: alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wer den Bundeshaushalt weiter auf Kosten der Beitragszahler subventionieren will, stellt die Weichen falsch. Das verbaut Gestaltungsspielräume, die wir für die Zukunft einer starken gesetzlichen Rente dringend brauchen.“