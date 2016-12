Der Gewinner des DGB-Filmpreises 2016 "WELCOME TO NORWAY" startet am 13. Oktober bundesweit in deutschen Kinos:



Welcome to Norway (N/S 2016. Regie und Buch: Rune Denstad Langlo. Deutsche Erstaufführung). Primus will sein Hotel zur Goldgrube machen. Da kommen ihm die Flüchtlinge gerade recht: Es locken Subventionen aus der Staatskasse. Ganze Busladungen marschieren in das Hotel ein, in dem Zimmer, Türen, Heizung und Strom fehlen. Bald hat Primus den Ruf eines Diktators, die Flüchtlinge bezeichnen ihr neues Zuhause als Guantanamo und die fremdenfeindlichen Einheimischen winken mit den Fäusten. Mit Witz und Warmherzigkeit gelingt Regisseur Rune Denstad Langlo ein schwarz-humoriger Spaß, der Vorurteile gerissen aufs Korn nimmt.