Es sollte ein historischer Moment sein: Vor fast zehn Jahren rief die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsident/-innen der Länder auf dem Dresdner Bildungsgipfel die Bildungsrepublik Deutschland aus. Dabei einigten sie sich auf ehrgeizige Ziele. Die Investitionen in Bildung und Forschung sollten auf zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, die Quote der jungen Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss halbiert werden. Mehr junge Menschen sollten ein Studium an einer Hochschule aufnehmen, die frühkindliche

Bildung drastisch ausgebaut und die Beteiligung an Weiterbildung auf europäischen Standard angehoben werden.

Wir wollen Bilanz ziehen: Welche Ziele wurden erreicht? Wie hat sich unser Bildungswesen (weiter)entwickelt? Ist der Bildungserfolg weiterhin eng an die soziale Herkunft gekoppelt? Welche Ziele braucht Deutschland für ein erfolgreiches Jahrzehnt der Bildungspolitik? Welche Rolle kann eine gesellschaftliche Bildungsstrategie

hierbei spielen?

Diese bildungspolitischen Fragen wollen wir mit Gewerkschaftskollegen/-innen, Bildungsarbeiter/-innen, Pädagogen/-innen, Wissenschaftler/-innen und Politiker/-innen diskutieren.

Programm

10.00 Uhr Begrüßung

10.10 Uhr Wo bleibt die Bildungsrepublik? – Positionen der Gewerkschaften

Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende

10.30 Uhr 10 Jahre nach dem Bildungsgipfel – Brauchen wir eine gesellschaftliche Bildungsstrategie?

Übergabe der Bildungsgipfel-Bilanz und Rede

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz

11.00 Uhr 10 Jahre nach dem Bildungsgipfel – Brauchen wir eine gesellschaftliche Bildungsstrategie?

Übergabe der Bildungsgipfel-Bilanz und Rede

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Ministerpräsidentin Saarland

11.30 Uhr Szenen aus der Praxis – Bildungsstrategie statt Bildungsbaustellen?

Diskussion mit Beschäftigten aus dem Bildungswesen

12.30 Uhr Mittagspause

13.30Uhr Nach dem Bildungsgipfel ist vor dem Bildungsgipfel? Rückblick und Ausblick

Vorstellung der Bildungsgipfel-Bilanz von Prof. Dr. Klaus Klemm, Universität Duisburg-Essen

14.00 Uhr 10 Jahre nach dem Bildungsgipfel – Brauchen wir eine gesellschaftliche Bildungsstrategie?

Diskussion mit Özcan Mutlu (Bündnis 90/Die Grünen ), Dr. Rosemarie Hein (Die Linke), Marlis Tepe (GEW), Ute Kittel (ver.di)

15.00 Uhr Zusammenfassung und Verabschiedung



Moderation: Armin Himmelrath