Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst und privatisierten Dienstleistungen

Immer wieder werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei, von Ordnungs- und Sozialämtern oder Jobcentern bei ihrer Arbeit bedroht, beleidigt und auch körperlich angegriffen. Es gibt kaum eine Berufsgruppe im öffentlichen Dienst und privatisierten Dienstleistungssektor, die nicht betroffen wäre: Auch in Schulen, Krankenhäusern, in Bussen und Bahnen ist der Ton rauer geworden.

Vor diesem Hintergrund präsentiert der DGB auf der Tagung „Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst und privatisierten Dienstleistungssektor. Maßnahmen und Handlungsansätze“ seine gleichnamige Publikation und stellt die Ursachen, die Auswirkungen sowie die persönlichen Erlebnisse von Beschäftigten in den Mittelpunkt des Tages.

Gemeinsam wollen wir mit erfahrenen Köpfen aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft sowie mit unmittelbar betroffenen Beschäftigten Hintergründe und Lösungsansätze diskutieren.

In drei Workshops werden wir zudem die Fragen vertiefen, was Beschäftigte, Interessenvertretungen und Arbeitgeber sowie Dienstherren präventiv gegen Gewalt tun können, wie sich Beschäftigte bei Übergriffen schützen können und was beim Thema Nachsorge zu beachten ist. Bitte melden Sie sich dazu auf unserer Veranstaltungswebseite bis Freitag, 14.09.2018, an und entscheiden Sie sich für einen der drei Workshops. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl auf 90 Personen begrenzt ist. Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Vorläufiges Programm

9:00 Uhr Einlass und Anmeldung 9:30 Uhr Begrüßung und Vorstellung der DGB-Publikation

Elke Hannack, stellvertretende Vorsitzende des DGB 9:45 Uhr Grußwort

Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 10:00 Uhr Impuls: „Die gereizte Gesellschaft?“

Prof. Dr. Ulrich Wagner, Philipps-Universität Marburg 10:15 Uhr Diskussion: „Die gereizte Gesellschaft? Ursachen von Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst“

Elke Hannack, stellvertretende Vorsitzende des DGB

Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Prof. Dr. Ulrich Wagner, Philipps-Universität Marburg

Oberamtsrat Ronald Mikkeleitis, Leiter des Außendienstes vom Bezirksamt Mitte von Berlin 11:15 Uhr Kaffeepause 11:30 Uhr Gespräch und offenes Plenum: „Betroffene berichten“

Christian Greiser, Mitarbeiter im Allgemeinen Ordnungsdienst

Maike Neumann, Polizistin

Anusch Huseynov, Krankenschwester 12:30 Uhr Mittagspause ab 13:15 Uhr Workshop 1: Das Aachener Modell als Instrument der systematischen Präventionsarbeit

Carsten Höltermann, Aufsichtsperson, Abteilung Verwaltung in der Hauptabteilung Prävention der UK NRW, Unfallkasse NRW

Workshop 2: Konfliktbewältigung und Deeskalationsstrategien

Oberamtsrat Ronald Mikkeleitis, Leiter des Außendienstes vom Bezirksamt Mitte von Berlin

Christian Greiser, Mitarbeiter im Allgemeinen Ordnungsdienst

Workshop 3: Zur psychischen Regulation bei/nach Bedrohungen/Übergriffen am Arbeitsplatz

Dr. Klaus Mucha, Diplom-Psychologe, 2004-2018 Beauftragter für Betriebliches Gesundheitsmanagement der Bezirksbürgermeisterin beim Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 15:50 Uhr Abschluss und Schlussworte

Christiane Poertgen, Journalistin und Moderatorin

Henriette Schwarz, Abteilungsleiterin der Abteilung Öffentlicher Dienst und Beamtenpolitik beim DGB-Bundesvorstand Moderation: Christiane Poertgen

