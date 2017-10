Arbeits- und Sozialrecht – quo vadis?

Am 27. November 2017 werden der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Friedrich-Ebert Stiftung (FES) in Berlin eine gemeinsame Konferenz zu aktuellen, in der neu begonnenen Legislaturperiode relevanten Themen des Arbeits- und Sozialrechts durchführen. Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Verbänden, Praxis und alle anderen Interessierte sind herzlich eingeladen.

Programm:

10.30 Uhr: BEGRÜSSUNG: Annelie Buntenbach , DGB-Vorstandsmitglied, Dr. Irina Mohr , Leiterin Forum Berlin der FES





BEGRÜSSUNG: , DGB-Vorstandsmitglied, , Leiterin Forum Berlin der FES 11.00 Uhr: PODIUM 1 - Mitbestimmung in Matrixstrukturen, Vortrag: RA Dr. Michael Bachner , schwegler rechtsanwälte

Kommentare: RAin Dr. Gerlind Wisskirchen , CMS Hasche Sigle, Verena zu Dohna-Jaeger , IG Metall

Im Anschluss Diskussion, Moderation Frank Siebens , Verantwortlicher Redakteur von »Arbeit und Recht«





PODIUM 1 - Mitbestimmung in Matrixstrukturen, Vortrag: , schwegler rechtsanwälte Kommentare: , CMS Hasche Sigle, , IG Metall Im Anschluss Diskussion, Moderation , Verantwortlicher Redakteur von »Arbeit und Recht« 13.15 Uhr: PODIUM 2 - Tarifdispositives Recht oder Privilegierung Tarifgebundener als Stärkung der Tarifbindung? Vortrag: Prof. Dr. Daniel Ulber , Martin-Luther-Universität

Kommentare: Prof. Dr. Stefan Greiner , Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, P rof. Dr. Jens M. Schubert , ver.di, Leiter der Rechtsabteilung

Im Anschluss Diskussion





PODIUM 2 - Tarifdispositives Recht oder Privilegierung Tarifgebundener als Stärkung der Tarifbindung? Vortrag: Prof. , Martin-Luther-Universität Kommentare: , Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, P , ver.di, Leiter der Rechtsabteilung Im Anschluss Diskussion 15.15 Uhr: PODIUM 3 - Sozialrechtlicher Beschäftigtenbegriff in der digitalen Arbeitswelt; Vortrag: Prof. Dr. Wiebke Brose , LL.M. Friedrich-Schiller-Universität

Kommentar: Dr. Christian Mecke , Richter am BSG

Kommentar aus Sicht des europäischen und nationalen Arbeitsrechts: Inken Gallner , Richterin am BAG

Im Anschluss Diskussion





PODIUM 3 - Sozialrechtlicher Beschäftigtenbegriff in der digitalen Arbeitswelt; Vortrag: , LL.M. Friedrich-Schiller-Universität Kommentar: , Richter am BSG Kommentar aus Sicht des europäischen und nationalen Arbeitsrechts: , Richterin am BAG Im Anschluss Diskussion 17.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

DOWNLOAD: