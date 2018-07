iCal Download Termin: 04.09.2018, 09:30 bis 16:30 Ort: Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt/Main Veranstalter: DGB-Bezirk Hessen-Thüringen Weitere Informationen: zur Webseite …

Steigende Mietpreise und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum entwickeln sich zu immer drängenderen sozialen Problemen. Was kann und muss getan werden, um diese Trends zu stoppen? Dies diskutiert der DGB mit Fachleuten aus Politik Wissenschaft und Praxis am 4. September in Frankfurt am Main.