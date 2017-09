iCal Download Termin: 05.12.2017, 09:30 bis 06.12.2017, 15:00 Ort: Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin Veranstalter: DGB, Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im Bundesinnenministerium, dbb Akademie Größere Karte anzeigen © OpenStreetMap-Mitwirkende

Am 5. und 6.12.2017 findet in Berlin der Fachkongress „Qualität in der dienstlichen Fortbildung“ statt. Das Programm enthält einen bunten Strauß an Themen und geht der Frage nach, wie eine zeitgemäße dienstliche Fortbildung aussehen kann. Wie können die Möglichkeiten des digitalen Lernens aufgegriffen werden? Wie können Coachings stärker genutzt werden?

Die Veranstaltung richtet sich an Akteure der Weiterbildung, Personalräte und Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung. Sie wird getragen vom DGB, der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im Bundesinnenministerium (BAköV) und der dbb akademie.

