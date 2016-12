iCal Download Termin: 18.04.2016, 18:00 bis 21:00 Ort: DGB-Bundesvorstandsverwaltung, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin Veranstalter: DGB und Forum Umwelt und Entwicklung

Die Freihandelsabkommen TTIP und CETA stehen seit Jahren in der wachsenden Kritik in der europäischen Öffentlichkeit. Aber auch auf dem nordamerikanischen Kontinent wächst die Kritik an diesen Freihandelsabkommen. In einem Podiumsgespräch berichten die kanadische Publizistin Maude Barlow und die US-amerikanische Politikerin Sharon Treat über ihre Erfahrungen mit dem kritischen Umgang der beiden Abkommen.

Programm:



18.30 Uhr Begrüßung: Jürgen Maier, Forum Umwelt und Entwicklung

18.45 Uhr Podiumsgespräch mit

Maude Barlow, kanadische Publizistin und Aktivistin, Vorsitzende des Council of Canadians, Kanada

Sharon Treat, US-amerikanische Politikerin (Repräsentantenhaus des Staates Maine), USA

Florian Moritz, DGB-Bundesvorstand, Berlin

Moderation: Jürgen Maier