iCal Download Termin: 28.04.2018, 15:00 Ort: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Breitscheidplatz, 10789 Berlin Veranstalter: DGB, IG BAU Weitere Informationen: zur Webseite …

1984 rief die kanadische Gewerkschaft für Angestellte im öffentlichen Dienst zum ersten Mal dazu auf, der im Arbeitsleben verstorbenen Kolleginnen und Kollegen zu gedenken. Seither wird dieser Gedenktag am 28. April in vielen Ländern weltweit begangen. In immer mehr Ländern ist er ein offizieller Gedenktag.

Seit dem Jahr 2011 rufen der DGB und die IG Bauen-Agrar-Umwelt jeweils am 28. April dazu auf, der Kolleginnen und Kollegen zu gedenken, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit durch Unfall oder Berufskrankheit ihr Leben lassen mussten. Dabei sind uns nicht nur die Verstorbenen wichtig - wir kämpfen auch für die Gesunderhaltung der heute Beschäftigten.

Wir laden jeden ein, diesen Gedenktag mit uns auf unserer zentralen Gedenkveranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin zu begehen. Der ökumenische Gedenkgottesdienst mit muslimischer und jüdischer Beteiligung beginnt am Samstag, 28. April, um 15 Uhr.

Im Vorfeld des Workers‘ Memorial Day rufen wir außerdem am Freitag, 27. April, zu einer bundesweiten Schweigeminute auf. Wir wollen die Arbeit in den Betrieben, auf den Baustellen und in den Objekten ruhen lassen und der verstorbenen Kolleginnen und Kollegen gedenken.