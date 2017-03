Demokratie braucht aktive Beteiligung. Demokratie erfordert Mut. Demokratie lebt von der Verantwortung jedes und jeder Einzelnen und der Solidarität der Gemeinschaft.

In unserem Land gibt es zahlreiche Menschen, die sich tagtäglich in ganz unterschiedlicher Weise dafür einsetzen, dass wir in einer gerechten, freien und weltoffenen Gesellschaft leben können.

Beim Kongress der Allianz für Weltoffenheit wollen wir dieses Engagement sichtbar machen. Gemeinsam wollen wir ein Zeichen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung setzen.

Gleichzeitig wollen wir uns darüber austauschen, wie der Wert der Demokratie - gerade auch unter schwierigen Bedingungen - im Alltag der Menschen erfahrbar werden kann.

Zeit und Ort

4. Mai 2017, 10:30-16:30 UHR

Maternushaus

Kardinal-Frings-Straße 1,

50668 Köln

Wir bitten Sie, sich diesen Termin vorzumerken und ihn auch weiteren Interessierten mitzuteilen. Eine Einladung mit Informationen zu Programm und Anmeldung folgt.

Die Teilnahme am Kongress der Allianz für Weltoffenheit wird kostenlos sein. Veranstalter sind die neun Allianz-Partner.

Allianz für Weltoffenheit

Unter dem Dach der „Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat - gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt" haben sich folgende Partner versammelt: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Kulturrat, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Evangelische Kirche in Deutschland, Koordinierungsrat der Muslime und Zentralrat der Juden in Deutschland.

www.allianz-fuer-weltoffenheit.de