Am 22. November lädt die Friedrich-Ebert-Stiftung zur Konferenz "Von der Humanisierung des Arbeitslebens zur Guten Arbeit" ein. Dabei geht es um die Gestaltung Guter Arbeit in Zeiten der Digitalisierung und Arbeit 4.0. Mit dabei sind unteranderen Dr. Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied der IG Metall, Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des DGB und Prof. Dr. Kerstin Jürgens von der Universität Kassel.

Seit den 1970er-Jahren stehen Fragen der Arbeits(platz)gestaltung im Fokus staatlichen Handelns, von Wissenschaft und gewerkschaftlicher Politik. Die Arbeitswelt verändert sich in Zeiten der Globalisierung und der zunehmenden Digitalisierung immer rasanter. Diese Entwicklungen machen den Ruf nach Guter Arbeit wieder lauter.



Was aber war und ist Gute Arbeit?



Wir möchten uns auf der Podiumsveranstaltung "Von der Humanisierung des Arbeitslebens zur Guten Arbeit" mit den Arbeitsbedingungen im Wandel der Zeit beschäftigen. Wie hat sich Arbeit entwickelt? Welche Humanisierungstendenzen gab es, gibt es und wird es in Zukunft geben?



Am 22. November 2016 diskutieren dazu Dr. Stefan Müller (Public History, FES), Prof. Kerstin Kürgens (Uni Kassel), Annelie Buntenbach (DGB) und Dr. Hans Jürgen Urban (IG Metall).

Programm



17:00 Uhr Begrüssung

Michael Sommer, stellvertretender Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung

17:15 Uhr Einführende Referate

Entestehung und Krise des HDA-Programms, Dr. Stefan Müller , Referat Public History, Friedrich-Ebert-Stiftung

, Referat Public History, Friedrich-Ebert-Stiftung Arbeitspolitische Leitbilder der Initiative Gute Arbeit, Dr. Hans-Jürgen Urban, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall

18:00 Uhr Publikumsdiskussion

18:45 Podiumsdiskussion mit

Dr. Stefan Müller , Friedrich-Ebert-Stiftung

, Friedrich-Ebert-Stiftung Prof. Dr. Kerstin Jürgens , Universität Kassel

, Universität Kassel Annelie Buntenbach , Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DGB

, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DGB Dr. Hans-Jürgen Urban, IG Metall

Moderation: Dr. Julia Kropf, Moderatorin und Business Coach

Anmeldungen schicken Sie bitte bis zum 15. November per Mail an: arbeit-betrieb-politik@fes.de



Das Komplette Programm sowie die Anmeldeformular finden Sie hier: