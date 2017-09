DGB-Filmabend: Ken Loach "Bread and Roses"

Neue Visionen Filmverleih

Zum "Welttag für menschenwürdige Arbeit“ lädt der DGB zur Vorführung des Films „Bread an Roses“ von Ken Loach ein.

Im Anschluss diskutieren Lars Dieckmann von der Industriegewerkschaft BAU, die Gebäudereinigerin Angelika Walle und DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell über Arbeitnehmerrechte und das harte Geschäft mit der Sauberkeit in Deutschland.

Moderation: Knut Elstermann (Filmkritiker)

Ort: CineStar Berlin - Kino in der Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin

Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Damit wir die Platzkapazitäten abschätzen können, bitten wir um Anmeldung über unser Online-Formular.

Der Film: „Bread and Roses“ (2000) von Ken Loach

Maya (Pilar Padilla), eine junge Frau aus Mexiko, reist illegal in die USA ein. Sie ergattert einen Job als Reinigungskraft und putzt nachts für einen Hungerlohn und ohne soziale Absicherung in einem Bürogebäude in Los Angeles. Ein engagierter Gewerkschafter (Adrien Brody) möchte sie und ihre Kolleg/innen motivieren, sich gegen die prekären Arbeitsverhältnisse zu wehren. Dabei gerät er selbst in Konflikt mit seiner Gewerkschaft, und auch unter Mayas Kolleg/innen kommt es zu Spannungen.

Der Titel des Films ist gleichzeitig ein Slogan der internationalen Gewerkschaftsbewegung – für faire Bezahlung (Brot) und menschenwürdige Arbeitsbedingungen (Rosen).

