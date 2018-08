Gewerkschaften in revolutionären Zeiten: Europa 1917 bis 1923

Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Novemberrevolution veranstalten Hans-Böckler-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung und die Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets eine Konferenz, in der sie nach der Rolle der Gewerkschaften in Europa am Ende des Ersten Weltkriegs fragen. Wir wollen uns mit den damaligen Herausforderungen, wegweisenden Neuerungen, aber auch mit Widersprüchen auseinandersetzen, die sich unter gewandelten Rahmenbedingungen heute neu stellen. Eine Stärkung der politischen und sozialen Demokratie in Deutschland und in Europa kann nur mit einer Kultur der Erinnerung gelingen, die um die Widersprüche auf dem Weg in die Gegenwart und die Offenheit der Zukunft weiß.

Die Einführungsrede hält Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Vorstandes der Hans-Böckler-Stiftung und Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Veranstaltungsort

Friedrich-Ebert-Stiftung

Haus 1, Konferenzsaal I

Hiroshimastraße 17 - 10785 Berlin-Tiergarten