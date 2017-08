Das DGB-Bildungswerk BUND lädt in Kooperation mit der DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit am 19. und 20. September 2017 zur zweiten bundesweiten Betriebsrätekonferenz Leiharbeit ein. Wir wollen mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten auch in diesem Jahr über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen für die betriebliche Mitbestimmung in der Leiharbeit diskutieren.

Betriebsrätinnen und Betriebsräte aus der Leiharbeitsbranche sind daher eingeladen, um gemeinsam die Betriebsratsperspektive auf die Themen Leiharbeit und Werkverträge, den neuen Regelungen im AÜG, die aktuelle Rechtsprechung und dem Thema Gesundheit und Sicherheit zu diskutieren und sich aktuell zu informieren.

DGB/Katarzyna Białasiewicz/123rf.com

Inhalt

Aktuelle Entwicklung in der Leiharbeit nach der AÜG Reform

R echtliche Strategien gegen den Mißbrauch von Leiharbeit

Gesundheit und Sicherheit von Leiharbeitbeschäftigten

Rechtsfragen zu Tarifverträgen

Rechtliche Anforderungen an die betriebliche Interessenvertretung

Tagungsort: IG Metall-Haus Berlin

Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin



Weitere Infos und Link zur Online-Anmeldung: DGB Bildungswerk Bund