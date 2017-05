Die Energiewende ist ein zentrales Projekt zur Modernisierung unserer Volkswirtschaft. Auch wenn derzeit andere Themen die politische Debatte in Deutschland dominieren, wird die weitere Umsetzung auf der Tagesordnung der neuen Legislaturperiode stehen. Ob Fragen der Finanzierung, Begleitung des Strukturwandels oder Investitionen in neue Technologien und Infrastruktur: Zum Gelingen der Energiewende muss in der neuen Legislaturperiode an den richtigen Stellschrauben gedreht werden.

In der kommenden Legislaturperiode müssen also geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Ziele der Energie- und Klimapolitik zu erreichen und sie im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gestalten. Gute Arbeit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz müssen dazu im Einklang stehen. Hierzu hat der DGB Anforderungen zur Bundestagswahl 2017 formuliert. Diese können Sie hier abrufen: Anforderungen des DGB zur Bundestagswahl 2017 im Bereich Energie- und Klimapolitik

Über die Ausgestaltung der Energiewende und die Anforderungen des DGB möchten wir gern mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages und einer breiten Fachöffentlichkeit diskutieren. Wir laden Sie herzlich zu unserem energiepolitischen Abend ein:

Montag, 29. Mai 2017

von 18:30 bis ca. 20 Uhr

beim DGB Bundesvorstand

Henriette Herz Platz 2, 10178 Berlin

Saal 4

Für eine Podiumsrunde konnten wir Vertreterinnen und Vertreter aller Bundestagsfraktionen gewinnen. Zusammen mit Stefan Körzell, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes, diskutieren Annalena Baerbock, Bündnis 90/Die Grünen, Eva Bulling-Schröter, DIE LINKE, Dr. Joachim Pfeiffer, CDU und Bernd Westphal, SPD.

Anmeldungen bitte per E-Mail an Silvia.Grigun@dgb.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse und eine breite Beteiligung.