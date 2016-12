Artikel

Neustart für die Bildungsrepublik

Deutschland muss mehr Geld in Schulen und Hochschulen investieren und braucht Strategien zur Integration von Flüchtlingen in Bildung und Arbeitsmarkt. Dies gelingt nur, wenn Bund, Länder und Sozialpartner gemeinsam eine neue Bildungsstrategie formulieren, schreiben DGB-Vize Elke Hannack, SPD-Vize-Fraktionsvorsitzender Hubertus Heil und ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke in der Frankfurter Rundschau.