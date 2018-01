Metall-Tarifrunde 2018: Warnstreikwelle rollt

Die IG Metall erhöht mit einer bundesweiten Warnstreikwelle den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie. Den Anfang machten die Beschäftigten des Automobilzulieferers Kirchhoff Automotive in Iserlohn, die bereits kurz nach Mitternacht ihre Arbeit niederlegten. Auch bei Porsche in Stuttgart legten wieder 3.000 Beschäftigte die Arbeit nieder.

DGB

Mehr als 15.000 im Ausstand

Bisher haben sich im Tarifkonflikt nach Ende der Friedenspflicht bereits über 15.000 Beschäftigte aus mehr als 80 Betrieben an Warnstreiks und Aktionen beteiligt. Die Beschäftigten wollen damit ihren Forderungen weiter Nachdruck verleihen und gegen das unzureichende Angebot der Arbeitgeber protestieren.

"Die starke Beteiligung der Belegschaften am bundesweiten Warnstreikauftakt zeigt, was sie vom Arbeitgeberangebot halten: Nichts! Sie lassen sich nicht mit einem mickrigen Lohnangebot abspeisen“, sagte der der erste Vorsitzende der IG Metall Jörg Hofmann zu den Warnstreiks und forderte die Arbeitgeber auf, endlich konstruktiv mit der IG Metall über die Forderungen zu verhandeln.

Der Schwerpunkt der Warnstreiks lag am Montag in Baden-Württemberg. Dort beteiligten sich über 4.000 Beschäftigte aus acht Betrieben an Warnstreikaktionen. Im IG Metall-Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen folgten fast 2.000 Metallerinnen und Metaller aus 16 Betrieben dem Aufruf der IG Metall.

Bundesweite Warnstreiks

Im IG Metall-Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt legten rund 1.000 Beschäftigte aus zehn Betrieben kurzzeitig die Arbeit nieder. In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich 750 Beschäftigte aus sechs Betrieben an den Warnstreikaktionen. Im IG Metall-Bezirk Mitte legten rund 700 Beschäftigte kurzfristig die Arbeit nieder.

Darüber hinaus gab es weitere Warnstreiks und Aktionen im IG Metall-Bezirk Küste und in Bayern. Im Laufe des Nachmittags und Abends seien weitere Aktionen geplant, teilte die IG Metall mit.

Die nächste und dritte Verhandlungsrunde startet am kommenden Donnerstag in Baden-Württemberg.

