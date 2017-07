Ver.di hat die Beschäftigten des US-Versandhändlers Amazon zu Streiks an Halloween aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen betreffen die Standorte Rheinberg und Werne (NRW), Graben (Bayern), Bad Hersfeld (Hessen) sowie Koblenz (Rheinland-Pfalz). Die Beschäftigten wollen damit den Druck auf Amazon erhöhen, endlich Verhandlungen über einen Tarifvertrag aufzunehmen.

Artikel

Sicherheitsdienstleistungen in Sachsen-Anhalt: Entgelttarifvertrag allgemeinverbindlich

Der Tarifausschuss des Ministeriums für Arbeit und Soziales in Sachsen-Anhalt hat am 5. Juli den Entgelttarifvertrag für Sicherheitsdienstleistungen für allgemeinverbindlich erklärt. Der Stundenlohn für alle Sicherheitsmitarbeiter/innen im Objekt- oder Separatwachdienst in Sachsen-Anhalt beträgt ab sofort 9,35 Euro, ab 1. Februar 2018 9,80 Euro und ab 1. Dezember 2018 10 Euro.