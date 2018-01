Metall-Tarifrunde 2018: Warnstreiks in Niedersachsen

2.500 Beschäftigte bei Porsche in Baden-Württemberg und 500 Beschäftige beim Autozulieferer ZF in Brandenburg folgten dem Warnstreikaufruf der IG Metall und legten für einige Stunden die Arbeit nieder. Damit reagierten die Metallerinnen und Metaller auf das bisherige Angebot der Arbeitgeber in den laufenden Verhandlungen der Metall- und Elektroindustrie.

Artikel

Metall-Tarifrunde 2018: Arbeitgeber mit erstem Angebot

Sowohl in Niedersachsen und in Bayern als auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland präsentierten die Arbeitgeber zur zweiten Runde erstmals ein Angebot, das die IG Metall-Verhandlungsführer als "inakzeptabel" und "unverschämt" zurückwiesen. Am 8. Dezember gehen die Verhandlungen weiter.