Betriebsratswahlen 2018: Fragen und Antworten

Vom 1. März bis zum 31. Mai 2018 finden in ganz Deutschland Betriebsratswahlen statt. In zehntausenden Betrieben wählen die Beschäftigten ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Betriebsrat. Wer geben Antworten auf die wichtigsten Fragen. LINK: Hier geht's zu den Antworten auf eure Fragen DGB

