Die IG Metall hat für die dual Studierenden in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie in Niedersachsen einen Flächentarifvertrag abgeschlossen. Damit gebe es nun faire, verbindliche und einheitliche Regeln. Die Studierenden erhalten demnach die für ihren Ausbildungsberuf festgelegten Ausbildungsvergütungen. Auch die Studiengebühren werden nun in voller Höhe von den Betrieben übernommen.

Darüber hinaus bekommen die Studierenden, bei erfolgreichen Studienabschluss innerhalb der Regelstudienzeit, einen unbefristeten, mindestens aber einen auf 24 Monate bebfristeten Arbeitsvertrag angeboten. Dieser Vertrag soll spätestens drei Monate vor Beendigung des Studiums vorgelegt werden.

Zusätzlich wird durch den Flächentarifvertrag der Urlaubsanspruch vereinheitlicht. Jedem dual Studierenden stehen demnach für jeden Kalendermonat der Anwesenheit im Betrieb während der Praxisphasen 2,5 Urlaubstage zu.

