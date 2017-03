Die Beschäftigten bei Autogrill, McDonald´s und Starbucks sind heute in Berlin, Magdeburg und Thüringen in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 100.000 Beschäftigten in der Systemgastronomie. Der Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) bietet weiterhin eine Erhöhung des Entgelts von drei Cent über dem Mindestlohn an.

Die NGG fordert eine Erhöhung der Löhne um mindestens sechs Prozent und eine überproportionale Anhebung der untersten Tarifgruppe, die sich im Ergebnis deutlich vom gesetzlichen Mindestlohn abheben soll.

Mitglied im BdS sind Unternehmen wie McDonald's, Burger King, Nordsee, Autogrill, Starbucks, Vapiano, Pizza Hut, Tank & Rast und KFC. Ein Tarifabschluss würde damit für Beschäftigte in rund 2.700 Restaurants und Cafés in ganz Deutschland gelten.

