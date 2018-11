Busverkehr Rheinland GmbH: Tarifabschluss durch Warnstreik

Nach wirkungsvollem Warnstreik der EVG-Mitglieder bei der Busverkehr Rheinland GmbH am 6. November 2018 konnte die EVG in der dritten Verhandlung zur Einkommensrunde am 9. November 2018 einen guten Abschluss für die Beschäftigten erzielen. Für die Monate Oktober bis Dezember gibt es eine Einmalzahlung in Höhe von 270 Euro. Zum 1. Januar 2019 kommt dann das EVG-Wahlmodell für 1,3 Prozent.

