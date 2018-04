Tarifeinigung bei der Deutschen Post AG: ver.di-Mitglieder stimmen Tarifvertrag zu

Die Tarifkommission der ver.di hat das von der Deutschen Post AG am 28. Februar 2018 vorgelegte Tarifangebot angenommen. Der Entscheidung war eine Mitgliederbefragung in den Betrieben der Deutschen Post AG vorausgegangen, an der sich zwischen März und April insgesamt 50.647 ver.di-Mitglieder beteiligt haben. 67,97 Prozent davon haben für die Annahme des Tarifangebotes gestimmt.

Die rund 130.000 Tarifbeschäftigten bekommen insgesamt 5,1 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Zum 1. Oktober 2018 werden die Entgelte um 3,0 Prozent und zum 1. Oktober 2019 um weitere 2,1 Prozent erhöht. Zudem wird es rückwirkend für den April 2018 eine Einmalzahlung von 250 Euro geben. Darüber hinaus können die Beschäftigten die linearen Erhöhungen in freie Zeit zur Entlastung umwandeln.

Die Auszubildenden und Studierenden an Berufsakademien erhalten rückwirkend für den April 2018 eine Einmalzahlung von 100 Euro. Darüber hinaus werden die Vergütungen überproportional erhöht.

Die Tarifeinigung zwischen ver.di und Deutscher Post AG umfasst auch, die Postzulage für die 32.000 Beamten des Unternehmens bis zum Ende der Laufzeit des Tarifvertrages vom 31. Mai 2020 fortzuschreiben. Außerdem erhalten die Beamten im Oktober 2019 eine Einmalzahlung von 350 Euro.

