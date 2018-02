IG Metall: Hunderttausende in Warnstreiks

Die IG Metall-Mitglieder starten streikbereit in den neuen Monat. Am 1. Februar beteiligten sich rund 100 Betriebe mit rund 125.000 Beschäftigten an den Warnstreiks in der Metall-Tarifrunde. Heute, am 2. Februar, sollen es bis zu 300.000 Beschäftigte sein.

IG Metall Bamberg / flickr.com (CC BY-ND 2.0)

"Beeindruckende Beteiligung"

"Die beeindruckende Beteiligung der Belegschaften an den ganztägigen Warnstreiks zeigt, dass sich die Beschäftigten in dieser hervorragenden wirtschaftlichen Situation nicht mit Brosamen abspeisen lassen", sagte Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall. "Die Arbeitgeber müssen ihr Angebot deutlich nachbessern - beim Geld, beim Anspruch auf eine befristete Reduzierung der Arbeitszeit und beim Zuschuss für Kindererziehung, Pflege oder Schichtarbeit."

Zur Pressemitteilung der IG Metall