Der 27. April ist Girls'Day. Unternehmen, Verbände und Hochschulen öffnen ihre Türen für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Die Mädchen lernen dort Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. Wir haben uns deshalb auf die Suche gemacht – nach den Jobs, mit dem geringsten Frauenanteil.

Beim Girls'Day, dem Zukunftstag für Mädchen, geht es darum, dass Schülerinnen neue berufliche Wege entdecken – in Jobs und Studiengängen, die bisher sehr stark männlich dominiert sind.

Und tatsächlich: Es gibt Berufe, in denen arbeiten nicht einmal 1 Prozent Frauen

Es gibt eine Reihe von Berufen, die noch deutlich mehr Frauenpower gebrauchen können. Wir haben uns die Statistiken angeschaut: Im Handwerk, in den IHK-Berufen und an den Hochschulen – wo ist der Anteil weiblicher Azubis und Studierender (noch) am geringsten.

Die Ergebnisse:

Diese Handwerks-Jobs brauchen dringend mehr Frauenpower

Die 10 Ausbildungsberufe im Handwerk mit den wenigsten weiblichen Azubis

Beruf Anteil weiblicher Azubis 1. Straßenbauer/in 0,67% 2. Maurer/in 0,70% 3. Metallbauer/in Nutzfahrzeugbau 0,99% 4. Gerüstbauer/in 1,17% 5. Beton- und Stahlbetonbauer/in 1,19% 6. Anlagenmechaniker/in für Sanitär/Heizung/Klima 1,25% 7. Mechaniker/in oder Mechatroniker/in

für Land- und Baumaschinentechnik 1,28% 8. Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 1,36% 9. Dachdecker/in 1,52% 10. Behälter- und Apparatebauer/in 1,57% ZDH-Statistik, "Lehrlingsbestand nach Ausbildungsberufen 2016"

Diese IHK-Berufe brauchen dringend mehr Frauenpower

Die 10 IHK-Ausbildungsberufe mit den wenigsten weiblichen Azubis

Beruf Anteil weiblicher Azubis 1. Industrie-Isolierer/in 0,61% 2. Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice 1,23% 3. Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 1,34% 4. Verfahrensmechaniker/in (diverse Industriebranchen) 2,04% 5. Bergbautechnologe/-technologin für Tiefbautechnik 2,31% 6. Lokführer/in (Eisenbahner/in im Betriebsdienst) 4,07% 7. Berufskraftfahrer/in 4,52% 8. Industrieelektriker/in Betriebstechnik 4,74% 9. Leichtflugzeugbauer/in 5,13% 10. IT-System-Elektroniker/in 5,33% DIHK-Statistik, Grundlage: neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 2016



Diese Studienrichtungen brauchen dringend mehr Frauenpower

Die 5 Studienrichtungen mit dem geringsten Anteil weiblicher Erstsemester (an hessischen Hochschulen; 2014/15)



Studienrichtung Anteil weiblicher Erstsemester Mechatronik 5,6% Maschinenbau 7,4% Elektro- und Informationstechnik 10,1% Allgemeine und angewandte Informatik 17,8% Interdisziplinäre Informatik 24,1% gFFZ-Gender-Monitor, April 2016;

detaillierte bundesweite Statistiken zum Frauenanteil in einzelnen Studienfächern liegen kaum vor;

die Zahlen des gFFZ beziehen sich ausschließlich auf Hessen



