2,25 Prozent Plus für Beschäftigte bei Wingas Wieh Astora

Die Tarifverhandlungskommission der Gewerkschaft IG BCE hat am 13. April 2018 mit der Arbeitgeberseite einen Tarifabschluss für die Mitgliedsunternehmen bergbaunaher Dienstleister im DEBRIV e.V. erzielt. Die Beschäftigten erhalten in zwei Stufen eine Tariferhöhung von 2,2 und 2,3 Prozent.

In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen einigten sich die Tarifkommission und die Arbeitgeberseite auf einen Kompromiss. Die Vergütungen der Beschäftigten der RAG Montan Immobilien GmbH steigen um 3,1 Prozent. Zudem erhalten Mitglieder der IG BCE eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro.

Hohlglasveredelungs- und -verarbeitungsindustrie: Tarifverhandlung vertagt

In der ersten Tarifverhandlung für die Beschäftigten in der Hohlglasveredelungs- und -verarbeitungsindustrie hat die IG BCE hat das Angebot der Arbeitgeber abgelehnt. Nach Aussage der IG BCE honoriere das Angebot nicht die gute, ertragreiche Arbeitsleistung der Kolleginnen und Kollegen, die Tag und Nacht für den Unternehmenserfolg arbeiten. Die Verhandlungen werden am 17. April fortgesetzt.