Achtung: Heute tritt CETA teilweise in Kraft

DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell: "Das Nachhaltigkeitskapitel im Ceta ist zahnlos. Die Vertragspartner EU und Kanada müssen sich nun schleunigst zusammensetzen und die Überarbeitung des Kapitels anstoßen. Dazu haben sie sich in ihrer gemeinsamen Erklärung verpflichtet. Dass die kanadische Seite bereit ist, Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte zu sanktionieren, ist spätestens seit dem Brief des kanadischen Handelsministers Champagne an EU-Parlamentarier de Masi klar. Jetzt ist die EU-Kommission am Zug."