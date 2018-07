Verhandlungen über Entlastung an den Unikliniken Düsseldorf und Essen weiterhin ohne Ergebnis

Nach vier Verhandlungstagen über eine vertragliche Vereinbarung zwischen ver.di und den Arbeitgebern über die Entlastung der Beschäftigten der Unikliniken gibt es bisher noch keine Aussicht auf eine schnelle Entlastung für die Beschäftigten. Schuld daran sind aus ver.di-Sicht die Arbeitgeber, die nicht bereit sind, kurzfristig wirksame Maßnahmen zu vereinbaren.

Die Tarifkommissionen und Versammlungen der Streikenden an den Kliniken werden über die weiteren Schritte beraten und auch eine Entscheidung über eine mögliche Wiederaufnahme der Streiks fällen.

In Düsseldorf befinden sich die Beschäftigten seit Anfang Juli in einem unbefristeten Streik, und in Essen haben die Beschäftigten bislang an 13 Tagen gestreikt. Die Streiks sind seit dem 18. Juli

