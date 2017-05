Immer weniger geeignete Bewerber, immer mehr unbesetzte Stellen: Laut einer Umfrage des DIHK spitzt sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt zu. "Der bundesweite Azubi-Mangel ist eine Fata Morgana", entgegnet DGB-Vize Elke Hannack. Es gebe doppelt so viele Jugendliche ohne Job wie freie Stellen - und Branchen, um die junge Menschen wegen schlechter Bedingungen einen großen Bogen machen.

Pressemeldung

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ausbildungsstart

Für manche Jugendliche hat das neue Ausbildungsjahr schon begonnen, für andere geht es in den nächsten Wochen los. Doch was ist bei einem Ausbildungsvertrag zu beachten? Wer regelt die Arbeitszeiten - und was hat es mit der Probezeit auf sich? Der DGB infomiert über Rechte und Pflichten von Azubis.