Darf ich meinen Hund mit zur Arbeit nehmen?

Am 22. Juni ist "Internationaler Bürohundtag" - die InitiatorInnen verbinden damit den Aufruf, an diesem Tag seinen Hund mit an den Arbeitsplatz zu nehmen. Doch ist das eigentlich erlaubt? Und was gibt es für "Kollege Hund" im Büro zu beachten? DGB-Rechtsschutz und IG Metall haben sich diese Fragen mal genauer vorgenommen.



DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Immer mit Chef und Kollegen abstimmen: Grundsätzlich gilt: Immer mit dem Chef und den Kollegen abstimmen, ob der Hund mit zur Arbeit gebracht werden darf.





Grundsätzlich gilt: Immer mit dem Chef und den Kollegen abstimmen, ob der Hund mit zur Arbeit gebracht werden darf. Sanfte Seele: Der Hund muss geeignet sein: Der Hund sollte nicht aggressiv und nervös sein, denn z. B. ständiges Bellen könnte die Arbeitsabläufe stören.





Der Hund muss geeignet sein: Der Hund sollte nicht aggressiv und nervös sein, denn z. B. ständiges Bellen könnte die Arbeitsabläufe stören. Gleiches Recht für alle Mitarbeiter: Hat der Chef einem Beschäftigten erlaubt, seinen Hund mitzubringen, so gilt dies im Sinne der Gleichbehandlung auch für die anderen Kolleginnen und Kollegen.

LINKS MIT MEHR INFORMATIONEN

"Kollege Hund" am Arbeitsplatz

