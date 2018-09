Privater Reha-Betreiber Celenus kündigt streikende Beschäftigte

Der private Reha-Betreiber Celnus hat im Zusammenhang eines Tarifkonflikts in seiner Klinik im thüringischen Bad Langensalza zwei Beschäftigte fristlos gekündigt und weitere fünf auf unbestimmte Zeit ausgesperrt. Die Gewerkschaft ver.di ruft deshalb am Freitag, 28. September 2018, zu einer Protestaktion vor der Vorstandssitzung des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken (bdpk) in Berlin auf.

