Metall- und Elektroindustrie Sachsen: Warnstreiks angekündigt

Die zweite Verhandlungsrunde für Sachsens Metall- und Elektroindustrie endete am 11. Dezember ergebnislos. Die IG Metall forderte sechs Prozent mehr Entgelt und verbesserte Arbeitszeiten - die Arbeitgeber boten nur zwei Prozent mehr für ein Jahr sowie 200 Euro einmalig. Zudem wollten sie die Arbeitszeit ausdehnen und Zuschläge streichen. Die IG Metall hat nun für 2018 Warnstreiks angekündigt.

„Das Angebot zeigt, dass die Arbeitgeber die Arbeitsrealitäten ihrer Beschäftigten nicht im Blick haben", sagte Olivier Höbel, Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen und Verhandlungsführer. Tatsächlich sei die Situation in den Betrieben vom extrem belastenden Schichtarbeitsrhythmus geprägt. "Die härteste Form ist das System der rollenden Woche, in der die Arbeitnehmer nur noch ein freies Wochenende pro Monat haben. Hier sollen die Forderungen der IG Metall die dringend erforderliche Entlastung für die Beschäftigten bringen. Nur mit einer Provokation abgespeist zu werden, ruft nach Protest", sagte Olivier Höbel. Darüber hinaus stellten die Arbeitgeber die tarifvertragliche Regelung zur bezahlten Pause im Schicht-System in Frage.

Zur IG-Metall-Meldung