Tarifrunde Bauhauptgewerbe: Schlichterspruch angenommen

Der Motorsägenentschädigungssatz für die Waldarbeiter der Kommunen, Länder und Bund erhöhen sich ab dem 1. Juli 2017 auf bis zu 9,25 Euro je tatsächlich angefallener Betriebsstunde bei Arbeiten außerhalb der Holzernte. Bei Arbeiten in der Holzernte steigen die Sätze auf bis zu 4,26 Euro je Arbeitsstunde.

Artikel

Gebäudereiniger-Handwerk: Ost-West-Angleichung perfekt

Nach intensiven Verhandlungen hat die IG BAU-Verhandlungskommission des Gebäudereiniger-Handwerks am 10. November 2017 in Frankfurt am Main ein historisches Ergebnis erzielt. Ihr ist es gelungen eine Angleichung der Ost-West-Löhne tarifvertraglich zum 01.12.2020 zu vereinbaren. Somit wird im Jahr 2020 erstmalig ein gesamtdeutscher Lohntarifvertrag verhandelt.