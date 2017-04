Ihr sucht einen Hashtag zu einem Gewerkschafts-Kongress oder einer Tagung? Ihr wollt wissen, was ein bestimmter Hashtag in einem DGB-Tweet bedeutet? Ihr wollt die passenden Hashtags zu Gewerkschaftsthemen und -veranstaltungen wie dem 1. Mai, dem Equal Pay Day oder dem Internationalen Frauentag verwenden? Aktuelle Hashtags von DGB und Gewerkschaften findet ihr in unserer Übersicht.

Ein Hashtag ist ein mit einer Raute markiertes Wort, über das in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter Beiträge und Tweets zum selben Thema gefunden werden können. Hier gibt es einen Überblick, welche Hashtags der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften zu aktuellen Themen, Veranstaltungen und Aktionen verwenden.

Colourbox

Sie suchen einen Hashtag zu einem Gewerkschafts-Kongress oder einer Tagung? Sie wollen wissen, was ein bestimmter Hashtag in einem DGB-Tweet bedeutet? Sie wollen die passenden Hashtags zu Gewerkschaftsthemen und -veranstaltungen wie dem 1. Mai, dem Equal Pay Day oder dem Internationalen Frauentag verwenden? Aktuelle Hashtags von DGB und Gewerkschaften finden Sie in dieser Übersicht.

(Stand: April 2017)

Aktuelle gewerkschaftliche Hashtags

#1Mai2017 - Hashtag des DGB und der Gewerkschaften zum Tag der Arbeit, 1. Mai 2017

Hashtag des DGB und der Gewerkschaften zum Tag der Arbeit, 1. Mai 2017 #IWMD17 - Hashtag zum Internationalen Workers Memorial Day, 28. April 2017 - weltweiter Gedenktag für Kolleginnen und Kollegen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit durch Unfall oder Berufskrankheit ihr Leben lassen mussten

- Hashtag zum Internationalen Workers Memorial Day, 28. April 2017 - weltweiter Gedenktag für Kolleginnen und Kollegen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit durch Unfall oder Berufskrankheit ihr Leben lassen mussten #RenteMussReichen - Hashtag zur DGB-Rentenkampagne "Rente muss für ein gutes Leben reichen"



- Hashtag zur DGB-Rentenkampagne "Rente muss für ein gutes Leben reichen" #Sozialwahl - Hashtag zur DGB-Sozialwahlkampagne 2017. Die Sozialwahl ist eine der größten Wahlen Deutschlands.

- Hashtag zur DGB-Sozialwahlkampagne 2017. Die Sozialwahl ist eine der größten Wahlen Deutschlands. #heyboss - Hashtag zur DGB-Kampagne "Hey Boss, wo bleibt deine Hälfte?" Ziel: Arbeitgeber müssen wieder den gleichen Anteil der Krankenkassenbeiträge zahlen!

- Hashtag zur DGB-Kampagne "Hey Boss, wo bleibt deine Hälfte?" Ziel: Arbeitgeber müssen wieder den gleichen Anteil der Krankenkassenbeiträge zahlen! #AllianzWeltoffenheit - Hashtag der Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat - gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt



Hashtag der Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat - gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt #GuteArbeit40 - gewerkschaftlicher Hashtag zu Digitalisierung und guter Arbeit im digitalen Zeitalter

(#arbeiten40 oder #arbeitenviernull sind die Hashtags des Bundesarbeitsministeriums zum Sozialen Dialog Arbeiten 4.0)



gewerkschaftlicher Hashtag zu Digitalisierung und guter Arbeit im digitalen Zeitalter (#arbeiten40 oder #arbeitenviernull sind die Hashtags des Bundesarbeitsministeriums zum Sozialen Dialog Arbeiten 4.0) #effizienzwende - Hashtag zur Dialogplattform "Weniger wird mehr" von DGB, NABU, WWF, vzbv und weiteren Verbänden

- Hashtag zur Dialogplattform "Weniger wird mehr" von DGB, NABU, WWF, vzbv und weiteren Verbänden #DontTouchMySchengen - Hashtag zum Erhalt des Schengener Abkommens, das den freien Grenzverkehr zwischen EU-Ländern garantiert. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa würden von Grenzschließungen hart getroffen.

Internationale gewerkschaftliche Hashtags

#OurPayRise oder #HerPayRise - vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) empfohlene Hashtags zur Kampagne "Europe Needs a payrise"



oder - vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) empfohlene Hashtags zur Kampagne "Europe Needs a payrise" #May1 oder #IntWorkersDay - vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) empfohlene internationale Hashtags zum Internationalen Tag der Arbeit am 1. Mai

oder - vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) empfohlene internationale Hashtags zum Internationalen Tag der Arbeit am 1. Mai #InvestEU oder #InequalityEU - vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) empfohlene Hashtags im Zusammenhang mit der Economic Policy der EU

oder - vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) empfohlene Hashtags im Zusammenhang mit der Economic Policy der EU #FairTransport - Hashtag der Europäischen Bürgerinitiative: Fairer Transport in Europa "Fair Transport Europe" für gute Arbeitsbedingungen im Verkehrssektor

- Hashtag der Europäischen Bürgerinitiative: Fairer Transport in Europa "Fair Transport Europe" für gute Arbeitsbedingungen im Verkehrssektor #NewPath4Europe - Hashtag des Europäischen Gewerkschafsbundes (EGB) zu seinen europapolitischen Forderungen ("Neuer Weg für Europa")

- Hashtag des Europäischen Gewerkschafsbundes (EGB) zu seinen europapolitischen Forderungen ("Neuer Weg für Europa") #slaverystinks - Hashtag des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) zu seinen Aktionen und Kampagnen gegen Sklavenarbeit

- Hashtag des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) zu seinen Aktionen und Kampagnen gegen Sklavenarbeit #RerunTheVote - Hashtag des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) zu seiner Kampagne für bessere Arbeitsbedingungen auf den Baustellen für die Fußball-WM in Katar ("Rerun The Vote" = Abstimmung wiederholen: Eine Forderung des IGB ist, dass der Austragungsort der WM 2022 neu bestimmt werden soll, wenn sich die Arbeitsbedingungen in Katar nicht drastisch ändern)

- Hashtag des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) zu seiner Kampagne für bessere Arbeitsbedingungen auf den Baustellen für die Fußball-WM in Katar ("Rerun The Vote" = Abstimmung wiederholen: Eine Forderung des IGB ist, dass der Austragungsort der WM 2022 neu bestimmt werden soll, wenn sich die Arbeitsbedingungen in Katar nicht drastisch ändern) #1u - Hashtag, der vor allem von US-amerikanischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern verwendet wird: "One Union" steht für den Kampf von Langzeitarbeitslosen und öffentlichen Angestellten für ihre Rechte

- Hashtag, der vor allem von US-amerikanischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern verwendet wird: "One Union" steht für den Kampf von Langzeitarbeitslosen und öffentlichen Angestellten für ihre Rechte #JusticeAtTMobile sowie #WeExpectBetter - Hashtag der gewerkschaftlichen Kampagne(n), um die die Deutsche Telekom und T-Mobile USA auf die Einhaltung von Gewerkschafts- und Arbeitnehmerrechten zu verpflichten. Mehr Informationen zum Thema: http://www.weexpectbetter.org/

Weitere interessante Hashtags zu Gewerkschaftsthemen