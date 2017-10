Metall-Tarifrunde 2018: Es geht los

In den nächsten Wochen wird die IG Metall ihre Forderungen an die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie aufstellen. Die bisherigen Diskussionen und Befragungen in den Betrieben zeigen: Die Beschäftigten wollen mehr Geld und mehr Selbstbestimmung bei ihrer Arbeitszeit.

Die Beschäftigten wollen deutlich mehr Geld und damit ihren Anteil am wirtschaftlichen Erfolg und mehr Selbstbestimmung bei ihrer Arbeitszeit. Das ergaben die Diskussionen der vergangenen Monate in den Betrieben und die Befragung der IG Metall im Frühjahr, an der sich gut 680 000 Beschäftigte beteiligten.

Mitte September fassten die Tarifkommissionen die Debatten zusammen. Zur Diskussion stehen seither eine Lohnerhöhung um die sechs Prozent und ein Recht für alle Beschäftigten, die Mitglied der IG Metall sind, ihre Arbeitszeit individuell und befristet absenken zu können.

So geht die Tarifrunde weiter

Am 10. Oktober wird der Vorstand der IG Metall eine Empfehlung zur Forderung für die Metall-Tarifrunde beschließen. Dann läuft die Forderungsdebatte in den Betrieben und auf Versammlungen weiter. Am 24. Oktober kommen dann erneut die Tarifkommissionen zusammen, um über die endgültigen Forderungen zu entscheiden. Diese werden schließlich am 26. Oktober vom IG Metall-Vorstand bestätigt. Am 15. November starten dann die Verhandlungen mit den Arbeitgebern in den Bezirken.

