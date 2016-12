Link

Öffentlicher Dienst: Warnstreiks an Flughäfen

ver.di hat die Beschäftigten an den Flughäfen zu Streiks aufgerufen. In der Tarifrunde bei Bund und Kommunen bieten die Arbeitgeber lediglich eine Erhöhung von 0,6 und 1,2 Prozent für 2016 und 2017 an. ver.di fordert jedoch sechs Prozent mehr Geld.