Endlich Tarifvertrag beim Kontraktlogistiker Scherm

Ab Juli gibt es in der Edelmetallindustrie 4,3 Prozent mehr Geld, sowie ab 2019 einmal im Jahr 400 Euro und ein tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Prozent. Beschäftigte mit Kindern, Pflege oder in Schichtarbeit können statt der 27,5 Prozent auch acht Tage frei nehmen.

Artikel

Warnstreik bei Autozulieferer Boryszew

140 Beschäftigte des Automobilzulieferers Boryszew in Prenzlau in der brandenburgischen Uckermark sind heute für vier Stunden in den Warnstreik getreten, um einen Tarifvertrag durchzusetzen. Bisher erhalten 80 Prozent der Beschäftigten nur den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro in der Stunde. Das soll sich ändern. Gemeinsam mit der IG Metall kämpfen sie nun für einen Tarifvertrag.