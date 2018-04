Öffentlicher Dienst: ver.di dehnt Warnstreiks vor der dritten Verhandlungsrunde bundesweit massiv aus

ver.di weitet die Warnstreiks im öffentlichen Dienst vor der dritten Verhandlungsrunde am 15. und 16. April massiv aus. Am Dienstag ,10. April 2018, wird es in allen Bundesländern zum Teil flächendeckende Streiks geben. Betroffen sind alle Bereiche des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, auch Flughäfen.

In der Zeit vom 10. April bis zum 13. April muss in allen Bundesländern mit massiven Streiks gerechnet werden. Damit unterstreichen die Beschäftigten ihre Forderungen in der laufenden Tarifrunde.

ver.di fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Darüber hinaus fordert ver.di eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat. Außerdem sollen Auszubildende nach einem erfolgreichen Abschluss verpflichtend übernommen werden.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 15. und 16. April in Potsdam statt.

