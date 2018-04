Ausbildung der Zukunft braucht starke Interessenvertretung

Diese Woche ist "Woche der beruflichen Bildung" unter Schirmherrschaft von Bundespräsident Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Die Ausbildung der Zukunft brauche vor allem "eine starke Interessensvertretung im Betrieb", sagt DGB-Vize Elke Hannack bei einem Termin mit dem Bundespräsidenten.

DGB/Simone M. Neumann

Mitbestimmung zählt zu den Stärken der beruflichen Bildung in Deutschland

© Bundesregierung / Steffen Kugler Azubis zu Gast beim Bundespräsidenten Manuel und Felix, die derzeit mitten in ihrer Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und Hotelfachmann stecken, haben im Rahmen der Woche der beruflichen Bildung mit Bundespräsident Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender gesprochen. Beide sind sehr engagiert in der jungenNGG, der Jugendorganisation der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Mehr Infos

"Die Ausbildung der Zukunft braucht eine starke Interessensvertretung im Betrieb: nur so sind technische Innovationen und Herausforderungen wie die Digitalisierung auch im Sinne der Auszubildenden umsetzbar", so Hannack. "Deshalb ist es heute wichtiger denn je, dass junge Menschen mitbestimmen können, was mit ihnen und ihrer Zukunft passiert – auch im Ausbildungsbetrieb. Und wir wissen auch: Dort wo es starke Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Betriebs- und Personalräte gibt, wird mehr und besser ausgebildet. Die Mitbestimmung zählt zweifelsohne zu den Stärken und Kernprinzipien der beruflichen Bildung in Deutschland."

JAV unterstützt Auszubildende

Auch DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte betonte die Bedeutung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) im Betrieb: "JAVen unterstützen die Auszubildenden, haben immer ein offenes Ohr und scheuen keine Auseinandersetzung mit den Chefs, wenn es hart auf hart kommt. Auch der Ausbildungsreport der DGB-Jugend zeigt, in den Betrieben mit Jugend- und Auszubildendenvertretung sind die Auszubildenden zufriedener als in den Betrieben ohne JAV. Jugend- und Auszubildendenvertretungen sind das Rückgrat guter Ausbildung im Betrieb."

"Besten-Auslese" ist kontraproduktiv

Die DGB-Bundesjugendsekretärin betonte aber auch: "Betriebsräte und Jugend- und Auszubildendenvertretungen brauchen mehr Mitbestimmungsrechte, wenn es um die Einstellungskriterien geht. Der Ausbildungsmarkt muss allen jungen Menschen gleichermaßen offen stehen. Eine Besten-Auslese bei der Auswahl von Auszubildenden ist da völlig kontraproduktiv."