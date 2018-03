Deutsche Telekom: ver.di lehnt Arbeitgeberangebot ab

ver.di lehnt das Angebot der Deutschen Telekom in der laufenden Tarifauseinandersetzung als nicht annehmbar ab. Die Arbeitgeber hatten in der dritten Verhandlungsrunde für die rund 55.000 Beschäftigten der Konzernzentrale, der Telekom Deutschland sowie der Deutschen Telekom IT eine Anhebung der Gehälter ab dem 1. Juli 2018 um zwei Prozent, eine weitere Anhebung zum 1. März 2019 um 1,7 Prozent angeboten.

Die ver.di-Verhandlungskommission wird nun das Angebot intern bewerten und weitere Schritte beraten. ver.di fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und die Vergütungen für dual Studierende sollen um jeweils 75 Euro angehoben werden.

