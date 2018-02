Tarifverhandlungen Deutsche Post AG: ver.di droht mit Warnstreiks

Nachdem in der dritten Verhandlungsrunde für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG kein Durchbruch erzielt werden konnte, will die Gewerkschaft ver.di den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. ver.di fordert eine lineare Erhöhung der Einkommen und Ausbildungsvergütungen um sechs Prozent sowie eine Wahlmöglichkeit, um einen Teil der Tariferhöhung in freie Zeit umwandeln zu können.

