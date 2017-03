Eine Fast-Food-Kette will bereits bis Ende des Jahres 16 Prozent ihrer Restaurants mit digitalen "Kiosken" ausstatten. Bestellt wird dann nicht mehr bei Mitarbeitern, sondern digital. Ein Unternehmenssprecher macht keinen Hehl daraus, was damit bezweckt wird.

1.000 Restaurants bekommen die neue Technik

Die Technik selbst ist nicht neu. Auch in deutschen Fast-Food-Filialen verschiedener Ketten gibt es bereits Bestell-Terminals, an den Kunden ihr Essen ordern können.

Doch das Tempo und die Zahl der geplanten neuen "digitals kiosks" bei der US-Fast-Food-Kette sind bemerkenswert: In insgesamt 1.000 seiner Filialen will der Burger-Konzern "Wendy's" mindestens jeweils drei Bestell-Terminals installieren – und das bereits bis Jahresende. Das sind 16 Prozent aller Wendy's-Filialen in den USA.

"Automatisierung vorantreiben"

Das Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Ohio macht keinen Hehl daraus, was es mit dieser Offensive bezweckt: "Das letzte Jahr war hart – fünf Prozent Lohnerhöhungen", zitiert die Tageszeitung The Columbus Dispatch Bob Wright, den "Chief Operating Officer" von Wendy's. Das Unternehmen suche Wege "die Automatisierung voranzutreiben" und so die Arbeitskosten zu senken, sagte Darren Tristano der Zeitung. Tristano ist Unternehmensberater, spezialisiert auf die Gastronomiebranche.

Was bedeutet das für die Arbeitsplätze?

Wie viele Arbeitsplätze durch den Einsatz der Bestell-Terminals verloren gehen, bezifferte Wendy's bisher nicht. Das Unternehmen erklärte lediglich, dass sich die Kosten für die Terminals nach zwei Jahren amortisiert hätten. Auch in den Filialen mit digitalen Bestell-Terminals soll es noch Bestell-Theken mit regulären Mitarbeitern geben – vorerst. Tristano geht davon aus, dass die Bestell-Terminals nur der erste Schritt sind und in Zukunft Bestellung und Bezahlung komplett online via Smartphone erledigt werden könnten. Dann würden nur noch in den Küchen der Fast-Food-Restaurants Menschen arbeiten.

Es geht noch um etwas anderes

Wendy's geht es beim Einsatz der digitalen Bestell-Stationen aber nicht nur darum, Arbeitsplätze abzubauen und so Lohnkosten zu drücken. Die Terminals sollen auch Kundendaten sammeln und speichern, berichtet der Columbus Dispatch.