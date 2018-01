Metalltarifrunde: Auftakt bundesweiter ganztägiger Warnstreiks

In der Metall- und Elektroindustrie haben heute bundesweit ganztägige Warnstreiks begonnen. In über 80 Betrieben mit rund 68.000 Beschäftigten stand die Produktion still. Die Arbeitsniederlegungen begannen teilweise bereits am Dienstagabend mit den Nachtschichten. Grund dafür sind die bisher "völlig inakzeptablen" Angebote der Arbeitgeber.

DGB

Das Angebot der Arbeitgeber von insgesamt 3,5 Prozent für 27 Monate bedeute auf das Jahr runtergerechnet noch nicht einmal den Ausgleich der Inflationsrate. Aber auch das Gesamtvolumen von 6,8 Prozent sei völlig inakzeptabel, sagte Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall, zu den aktuellen Entwicklungen der Tarifverhandlungen. "Unser Ziel ist weiterhin ein Ergebnis ohne Flächenstreiks. Eine Lösung kann es aber nur geben, wenn die Arbeitgeber bei allen drei Themen nachlegen: beim Geld, beim Anspruch auf eine befristete Arbeitszeitverkürzung und beim Entgeltzuschuss für Beschäftigte in familiären oder beruflichen Belastungssituationen", so Hofmann.

Bundesweite Warnstreiks

In Bayern und im Bezirk Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen) nahmen jeweils 15.000 Metallerinnen und Metaller an den Warnstreiks teil. In Nordrhein-Westfalen streikten ca. 14.600 Beschäftigten ganztägig. In Baden-Württemberg gab es in 21 Betrieben ganztägige Warnstreiks, an denen sich bis 14 Uhr mehr als 14.500 Beschäftigte beteiligt haben.

Auch im IG Metall-Bezirk Küste legten in 10 Betrieben mehr als 5.000 Beschäftigten die Arbeit nieder sowie 1.700 Beschäftigte im IG Metall Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt legten gut 1.600 Beschäftigte in mehreren Betrieben ganztägig die Arbeit nieder.

